Nos téléphones sont capables de presque tout de nos jours, de possibles rencontres amoureuses à la simple recherche de recettes. Si vous possédez un iPhone ou un iPad, l’App Store d’Apple propose une large collection d’applications à télécharger et à utiliser.

Avec plus de 2 millions d’applications disponibles dans de nombreuses catégories différentes, il peut être difficile de choisir celles à installer. Par où commencer ? Nous vous aidons à vous décider avec une liste d’applications dans plusieurs catégories clés.

Rencontres : Ship – les rencontres sont de nouveau amusantes

Dans le domaine des rencontres, Ship est la nouvelle application à découvrir. Celle-ci se démarque de Tinder et d’autres applis de ce genre puisque c’est une application de rencontres que vous pouvez télécharger si vous êtes déjà dans une relation exclusive, mais attention… en tout bien tout honneur ! En effet, c’est une application avec laquelle vous aidez vos amis célibataires à trouver quelqu’un qui leur correspond. Rejoignez Ship en tant que célibataire et invitez vos amis afin qu’ils puissent vous aider.

Ensuite, vos amis vous aideront à rechercher, à partager des correspondances potentielles dans votre tchat privé et à les vérifier. Comme Ship qui vous permet de recevoir l’aide de vos amis afin de prendre de bonnes décisions, Bonus.ca est un site qui travaille pour vous, afin de vous assurer de prendre la meilleure décision.

Messagerie : Houseparty

Bien que WhatsApp et Messenger restent les leaders dans le domaine de la messagerie instantanée, Houseparty est l’une des applis qui fait le plus parler d’elle en ce moment, car Houseparty facilite le contact avec des amis et des proches dans le confort de son domicile.

Plutôt que de compter sur vous pour passer des appels et attendre que vos amis viennent en ligne, Houseparty fonctionne de manière plus décontractée. Lorsque vos amis se connectent, Houseparty vous alerte et vous donne la possibilité de participer à tous les appels en cours ou de démarrer le vôtre. Elle propose également des jeux et des quiz pour vous amuser avec vos amis.

Cuisine : NYT Cooking

Le New York Times ne se limite pas à transmettre des informations ; il peut également vous fournir d’excellentes recettes. NYT Cooking est une appli avec laquelle vous trouverez des milliers de recettes, avec de nouvelles idées ajoutées chaque semaine.

Elle dispose d’un système de filtrage efficace ; vous pouvez donc rechercher en fonction de votre régime, du type de cuisine, de la méthode de préparation, etc., et vous pouvez donner une note aux recettes que vous avez essayées (et indiquer comment elles se sont déroulées).

Apprentissage des langues : Duolingo

L’apprentissage d’une nouvelle langue pourrait-il ajouter de la valeur à votre vie et à celles d’autres personnes dans le monde ? En ce qui concerne les applis mobiles gratuites dans le domaine de l’apprentissage des langues, l’application iPhone Duolingo est de loin la meilleure. Une mise à jour récente rend vos prochaines leçons disponibles hors ligne, vous pourrez donc continuer à apprendre même lorsque vous n’êtes pas connecté à Internet.

Sport: Seven – Entraînement de 7 minutes

Combien de temps chaque jour faut-il faire du sport pour être en forme ? Cela peut prendre autant de temps que vous le souhaitez, mais 7 minutes peuvent suffire. Seven vise à vous donner le plus d’avantages possibles en seulement 7 minutes grâce à une série d’exercices HIIT qui ciblent des zones spécifiques de votre corps. Aucun équipement n’est nécessaire, vous avez seulement besoin d’assez d’espace pour démarrer.

Son utilisation est gratuite, mais vous devrez payer pour rejoindre le Club 7 qui vous donnera accès à une plus large gamme d’exercices, à des programmes d’entraînement personnels, ainsi qu’au soutien et aux conseils d’un coach personnel.

Bien que certaines des applications de cette liste ne soient pas les plus connues et téléchargées sur iOS, elles sortent du lot par leur originalité ainsi que leur qualité et nous vous invitons à les découvrir.