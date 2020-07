Apple prévoit de modifier plusieurs termes dans Xcode qui peuvent être perçus comme du codage raciste. La société poursuit ainsi son initiative lancée lors de la dernière WWDC.

Apple a annoncé ce changement sur le portail des développeurs, confirmant que la terminologie de codage sera modifiée pour supprimer ou modifier Xcode, les API, la documentation et les projets open source dans un langage qui pourrait être perçu comme raciste.

Les modifications ont été initialement introduites sur la bêta d’iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur, watchOS 7 et tvOS 14 et la documentation qui l’accompagne. Il en sera de même pour les différents outils destinés aux développeurs.

Au lieu de termes tels que “blacklist”, “whitelist”, “master branch”, “master/slave” et d’autres termes potentiellement offensants pour la communauté des couleurs, Apple mettra en œuvre un langage plus neutre tel que “Allow list” et “deny list”. “Main” prendra la place de “master” dans la branche SCM par défaut de Xcode 12, tandis que le terme “Black” est en majuscule pour désigner les personnes.

Les développeurs sont encouragés à étudier les changements d’API et à incorporer le nouveau langage dans leurs projets :

« Les API de développeur avec des termes non inclus seront obsolètes lorsque nous introduirons des substitutions entre les bases de code internes, les API publiques et les projets open source, tels que WebKit et Swift. Nous vous encourageons à surveiller de près les alertes de dépréciation entre vos bases de code et à passer proactivement aux dernières API disponibles dans les SDK de la plate-forme. »

La terminologie mise à jour et d’autres modifications pertinentes ont été ajoutées au Apple Style Guide.