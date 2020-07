Un nouveau procès contre Google prétend que l’entreprise continue de collecter secrètement des données auprès des utilisateurs d’Android et, potentiellement, aussi ceux d’iOS.

Le cabinet d’avocats Boies Schiller Flexner accuse Google de collecter illégalement des données auprès des utilisateurs mobiles. Et ce grâce à l’utilisation de nombreuses applications sur les plateformes Android et iOS.

« Google est toujours à la recherche de données », lit-on dans la plainte. « Même quand il promet de détourner le regard, Google regarde. Chaque clic, chaque site Web, chaque application – toute notre vie virtuelle. Interceptée. Moniteur. Record. Emballé. Vendu à but lucratif ».

Comme indiqué dans la plainte, Google dispose d’un paramètre facultatif pour empêcher le suivi des “activités Web et d’application”. Seulement ça et d’autres garanties de confidentialité sont des “mensonges flagrants”.

« En fait, Google intercepte, surveille, collecte et vend l’historique de navigation des applications mobiles et des données relatives aux activités des consommateurs, quelles que soient les garanties ou les «paramètres de confidentialité» que les consommateurs adoptent pour protéger leur vie privée.

Google connaît les amis, les loisirs, les tendances politiques, les préférences culinaires, les goûts cinématographiques, les activités d’achat, les destinations de vacances préférées, les engagements romantiques et même les aspects les plus intimes et potentiellement embarrassants des historiques de navigation et de l’utilisation des applications utilisateur, que l’utilisateur accepte l’offre illusoire de Google de garder ces activités “privées”. »

Le procès prétend que Google y parvient grâce à l’utilisation de son Firebase SDK. Il s’agit d’une API de développeur qui aide à intégrer des outils pour monétiser les applications. Boies Schiller Flexner dit que les développeurs d’applications n’ont d’autre “choix” que d’utiliser ce SDK afin de gagner de l’argent avec la publicité sur Android et iOS.