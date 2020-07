Selon les photos divulguées par ChargerLAB, les futurs iPhone 12 pourraient être expédiés avec un nouveau câble Lightning > USB-C en tissu tissé.

Ces photos montrent un câble USB-C avec un design en tissu tissé, assez différent de celui adopté par les câbles standards actuels. À ce jour, Apple n’a jamais sorti un câble avec ce type de conception pour ses iPhone ou iPad. Seul le câble Thunderbolt Pro est tressé, comme le câble Lightning du Mac Pro et le câble d’alimentation du HomePod.

Habituellement, les câbles qui adoptent ce type de conception tressée sont plus durables dans le temps. et il est vrai que les câbles actuels des iPhone/iPad ne durent pas du tout et ne sont pas vraiment robustes. Même s’ils sont équipés de renforts supplémentaires aux points d’extrémité, cela ne suffit pas. Ces photos mettent en évidence un câble UBS-C similaires aux câbles actuels d’Apple, à l’exception du nouveau look tressé gris et blanc.

Dans le passé, ChargerLAB a partagé des informations précises sur les câbles Apple. Et selon le site, le câble que vous voyez ici pourrait être celui que nous trouverons dans la boîte des iPhone 12. De plus, il semblerait que ce câble ait obtenu la certification “Made for ‌iPhone » et mesurerait 1,05 mètre, un chiffre très proche de la longueur standard des câbles Apple actuels de 1 mètre. L’épaisseur est de 3,04 mm, soit un peu plus épais que le câble actuel d’Apple.

Les câbles USB-C vers Lightning d’Apple permettent d’offrir une charge rapide aux iPhone compatibles, fournissant une charge de 50% en 30 minutes. D’après les tests, le câble a pu charger rapidement un ‌iPhone‌ et un iPad selon ChargerLAB.

En plus de la nouvelle conception tressée, les nouveaux câbles seraient dotés de 8 contacts argentés avec du ruthénium et du rhodium. Cela signifie qu’ils sont plus résistants à la corrosion, deux facteurs qui leur permettront de mieux résister aux dommages après une utilisation prolongée. Un design plus durable sera un changement bienvenu pour les utilisateurs d’iPhone. Mais peut-être que cela ne suffira pas à apaiser la grogne de ces derniers sachant que le chargeur pourrait ne pas être inclus dans la boîte des futurs iPhone.