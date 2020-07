Les développeurs de jeux sur Windows peuvent désormais développer plus facilement des jeux pour les appareils Apple. En effet, le géant californien a mis en place un nouvel ensemble d’outils Metal.

Apple a publié les outils de développement en métal pour Windows 10 au cours de la dernière WWDC. Ils permettent la compilation de Metal Shading Language (MSL) sur PC Windows dans des objets de bibliothèque destinés aux plates-formes Apple. Cela signifie que les développeurs de jeux peuvent désormais utiliser des PC pour créer des titres développés sur Windows pour macOS et d’autres systèmes d’exploitation Apple.

De nombreuses maisons de logiciels ont créé des ressources de jeu et de graphiques à l’aide de PC Windows. L’une des étapes clés du processus de création de ressources est la compilation des graphiques et le calcul des shaders pour l’intégration dans le jeu. Grâce à ces nouveaux outils, le processus sera beaucoup plus simple pour ceux qui souhaitent intégrer ces jeux aux appareils Apple. De plus, grâce à l’arrivée des Mac Apple Silicon Mac, les développeurs utilisant Metal Developer Tools pourront exécuter des jeux sur iOS, iPadOS, tvOS et macOS.

La nouvelle API d’Apple traduit automatiquement toutes les entrées de n’importe quelle méthode, comme le toucher, le contrôleur, le clavier et la souris. Avec Metal Developer Tools, les développeurs peuvent désormais développer simultanément des jeux pour iPad, iPhone, Mac et Apple TV. Cette nouveauté pourrait rendre la plate-forme d’Apple plus attrayante pour les développeurs de jeux. Ils auront en effet accès à une part de marché beaucoup plus grande que macOS ou iOS pris individuellement.

Bien qu’il ne soit pas possible de développer des jeux pour les appareils Apple entièrement sous Windows, puisqu’un Mac est encore requis pour signer le logiciel et pour les tests, la disponibilité des outils de développement pour Windows proposés par Apple et orientés vers le jeu marque une étape importante pour de nombreux développeurs.