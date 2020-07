TSMC, le principal fournisseur d’Apple, s’apprêterait à produire 80 millions de puces A14 pour l’iPhone 12 attendu cet automne.

Si la nouvelle était confirmée, cela signifierait qu’Apple a des attentes très élevées quant au succès de ses prochains smartphones. En effet, nombreux sont les analystes à avoir réduit leurs estimations de ventes notamment à cause de la crise économique qui affecte plusieurs pays.

TSMC fabriquera les puces A14 selon un processus de 5 nanomètres. Cela fera de l’iPhone 12 l’un des premiers appareils mobiles à profiter de cette technologie. Le processus de 5 nm permettra à Apple d’avoir des puces plus petites et plus économes en énergie.

Aucune information sur la disponibilité de l’iPhone 12, attendue entre fin septembre et fin octobre.