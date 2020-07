L’ancienne responsable du marketing d’Apple, Bozoma Saint John, rejoint Netflix. Saint John, qui a quitté Apple pour Uber en 2017, rejoindra le géant du streaming après avoir également travaillé comme CMO de la holding Endeavour.

« Je suis ravie de rejoindre Netflix, en particulier à un moment où la narration est essentielle pour notre bien-être mondial et social. Je suis honorée de contribuer avec mon expérience à un héritage déjà dynamique et de continuer à guider cet engagement à l’avenir. »

Chez Netflix, Bozoma Saint John rendra compte au chef du contenu, Ted Sarandos, qui, en parlant de la nouvelle embauche, a déclaré qu’ « elle définirait et guiderait notre prochaine phase passionnante de créativité et de connexion avec les consommateurs ».

Saint John a rejoint Apple pour la première fois en 2014 après l’acquisition de Beats Music. Pendant son séjour chez Apple, Saint John était responsable du marketing mondial pour Apple Music et iTunes. Elle a travaillé sur des campagnes de publicité et de marketing avec Taylor Swift, Mary J. Blige, Kerry Washington et Taraji P. Henson. Elle est même apparue dans une publicité diffusée aux Emmy Awards 2016.

En 2017, Saint John a été nommée l’une des « femmes d’affaires les plus puissantes » par le magazine Black Enterprise. Elle est également apparue sur la liste Power 100 de Billboard la même année.

Désormais, c’est chez Netflix qu’elle compte mettre en œuvre toute son expérience.