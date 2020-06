Certains dirigeants d’Apple ont assisté au podcast Relay FM Upgrade pour parler des dernières fonctionnalités de macOS 11 Big Sur et Safari.

Dans l’interview, le vice-président du marketing d’Apple Bob Borchers et le chef de produit Ronak Shah ont parlé des dernières nouveautés introduites par Apple avec macOS Big Sur. Les deux ont confirmé la grande attention d’Apple portée sur la sécurité et la confidentialité.

« Nous avons une histoire pionnière sur la protection de la confidentialité des utilisateurs dans Safari. Cette année, avec le rapport de confidentialité, nous sensibilisons les utilisateurs sur la façon dont Safari les protège et nous le rendons très simple, en un seul clic, pour permettre aux utilisateurs de voir quels trackers sont bloqués lors de la navigation sur le Web.

Nous améliorons également les extensions et nous prendrons désormais en charge la nouvelle API d’extension Web. Cela signifie que pour la gamme complète d’extensions déjà disponibles, les développeurs pourront facilement les apporter à Safari. Nous fournissons même des outils dans Xcode pour faciliter cela. »

Ronak Shah a souligné que le but de la nouvelle fonction de rapport de confidentialité est de rendre les utilisateurs plus conscients de la surveillance par les sites lors de la navigation sur Safari :

« Nous le faisons depuis un certain temps au nom de l’utilisateur. Nous avons introduit Intelligent Tracking Prevention pour la première fois en 2017, nous bloquons donc ce type de surveillance tierce depuis un certain temps maintenant. Nous voulons accroître cette prise de conscience et faire savoir aux utilisateurs ce qui se passe en leur fournissant des informations qui les rendent plus conscients du suivi qui est tenté lors de la navigation sur le Web. Ainsi, en un clic, ils peuvent voir les trackers qui tentent de les suivre sur le site Web actuel ou ils peuvent obtenir encore plus d’informations et voir les trackers au cours des 30 derniers jours. »

Les autres nouvelles fonctionnalités de Safari incluent la page d’accueil personnalisable, une toute nouvelle gestion des onglets, une traduction intégrée et bien plus encore.