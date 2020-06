Une nouvelle fonctionnalité de Safari sur iOS 14 permet à ceux qui gèrent un site Web d’intégrer la prise en charge de Face ID et Touch ID. Grâce cette option, les utilisateurs auront plus de facilité pour accéder aux sites.

Safari 14 bêta permet en effet aux sites Web d’offrir une expérience sans mot de passe aux utilisateurs. Ces derniers pourront y accéder simplement via la reconnaissance faciale ou leurs empreintes digitales. En profitant de Face ID ou Touch ID, le site pourra en effet reconnaître le compte de l’utilisateur et se connecter. Cette nouvelle fonctionnalité s’appuie sur le travail d’Apple avec la norme FIDO.

Apple a expliqué en détail les nouvelles fonctionnalités et comment les configurer sur un site Web lors de la session WWDC “Meet Face ID and Touch ID for the web“.

« Face ID et Touch ID offrent une expérience transparente lors de la connexion – et vous pouvez maintenant les utiliser sur vos sites Web dans Safari avec l’API d’authentification Web. Découvrez comment ajouter cette alternative de connexion pratique et sécurisée à votre site Web. »

Voilà une autre petite nouvelle qui facilitera l’accès aux sites Web depuis Safari sous iOS 14.