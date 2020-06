Après avoir pris la parole au Talk Show de John Gruber, Craig Federighi a participé au podcast de Marques Brownlee. Il a parlé du nouveau format de la keynote de la WWDC 2020, d’iOS 14 et de nombreux autres sujets.

Après avoir reçu de nombreux compliments pour la présentation du 22 juin, tous pré-enregistrés avec un rythme frénétique et toujours intéressant, Federighi a déclaré que la société est très heureuse de la façon dont les choses se sont passées et qu’elle a appris plusieurs leçons pour les futurs keynotes. Cependant, le gestionnaire a précisé que, si possible, les prochaines présentations seront toujours en direct :

« Même si vous pensiez que la vidéo finale a été donnée à Apple beaucoup de temps avant de tout revoir, j’ai en fait vu la présentation complète pour la première fois que ce lundi. »

Brownlee a ensuite demandé quel était le thème d’Apple derrière iOS 14. Federighi a déclaré que les points clés étaient la personnalisation et la facilité d’utilisation :

« La personnalisation et la facilité sont primordiales. Avoir plus d’informations disponibles en un coup d’œil est plus pratique. La façon dont vous choisissez de configurer le système d’exploitation est également très personnelle. Des choses comme App Clip rendront certaines opérations encore plus immédiates : nous nous déplaçons maintenant dans le monde entier et découvrons des choses qui peuvent être faites avec votre téléphone en agissant très rapidement. »

Quant à la limitation d’iOS 14 qui vous permet de définir des applications par défaut autres qu’Apple uniquement pour les navigateurs Web et les clients de messagerie :

« Nous devons vérifier les applications qui entrent dans la liste beaucoup plus soigneusement et manuellement. Les applications de messagerie et Web qui doivent être définies par défaut doivent recevoir une vérification supplémentaire. Nous voulons nous assurer de prévenir les abus et les risques pour les utilisateurs. »

Brownlee a donc fait part de ses critiques à l’égard des widgets iPadOS 14, qui ne peuvent pas être définis sur l’écran d’accueil comme c’est le cas sur iOS 14. Voici la réponse de Federighi :

« Nous verrons si un jour nous offrirons la possibilité de déplacer les widgets hors de la barre latérale. Mais maintenant, nous sentions que nous avions déjà une solution excellente et équilibrée sur iPad. »

De plus, Federighi ajoute qu’Apple écoute les utilisateurs pour améliorer Siri et iOS encore plus, également grâce aux commentaires qui viendront des personnes qui essaieront la bêta. Aucun risque, cependant, que macOS ne devienne identique à iOS à l’avenir, car la nouvelle interface Big Sur est certes plus similaire au système d’exploitation iPhone, mais est toujours optimisée pour une utilisation sur un ordinateur Mac : « Peut-être au début vous devrez vous y habituer, mais après quelques jours, vous ne pourrez plus vous en passer. »

Federighi a également rassuré les développeurs concernant la transition d’Intel vers l’architecture ARM, ajoutant qu’il serait très facile de rendre les applications compatibles avec les processeurs Apple Silicon.