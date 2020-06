Selon la tradition, le blogueur John Gruber a organisé un épisode spécial de son podcast Talk Show avec Craig Federighi et Greg Joswiak, deux des dirigeants d’Apple les plus importants.

La conversation commence par parler de la transition des Mac avec processeurs Intel aux Mac avec une architecture ARM personnalisée, le résultat d’années de développement et d’investissements importants.

Joswiak a déclaré qu’Apple est un leader du secteur pour la satisfaction des clients à la fois sur le Mac et l’iPad, et il n’y a aucune raison de fusionner les deux plates-formes

Gruber a parlé de l’état de Mac Catalyst et du fait que les applications Catalyst sur Mac n’ont pas été satisfaisantes à ce jour. Federighi décrit le projet comme une “grande initiative pluriannuelle”. Et ce en évoquant les améliorations introduites dans Big Sur qui permettent aux développeurs d’utiliser les contrôles d’interface natifs de l’interface Mac dans macOS Big Sur. Craig Federighi ajoute ensuite qu’Apple teste Catalyst avec les nouvelles applications Messages et Maps, qui sont basées précisément sur cette infrastructure : « Nous n’avons pas encore terminé, mais cette année, nous tournons la page et les améliorations de 2020 seront confrontées exactement au scepticisme et à la critique communautaire. »

Lorsqu’on lui a demandé quels frameworks les développeurs devraient utiliser entre UIKit, AppKit, Catalyst et SwiftUI, Federighi n’a aucun doute : « Si j’étais un nouveau développeur sortant de l’université, pour créer une nouvelle application aujourd’hui, j’utiliserais Swift et SwiftUI. »

Sur le passage au nom macOS 11, Federighi dit qu’Apple a décidé de faire passer la version du système d’exploitation de 10.x à 11 car celle de cette année est un grand changement également en termes de design, ainsi que symbolique pour l’arrivée du Mac ARM.

Qu’en est-il du manque de Boot Camp sur les Mac Apple Silicon ? Federighi confirme cette nouvelle, affirmant que Boot Camp ne sera pas publié pour les Mac ARM/ d’ajouter que la seule alternative restera celle de la virtualisation Windows via des outils spéciaux.

Situation dans l’App Store. Greg Joswiak défend l’approche générale de l’App Store, mais dit également que la société prête attention aux développeurs sur les problèmes liés à la façon dont la société gère la distribution : « Il est presque difficile de se rappeler comment les choses se passaient avant la boutique d’applications. Nous avons apporté une grande contribution à des millions de développeurs. Si vous étiez un petit développeur, il aurait été assez difficile de publier un titre. Et dans ce cas, l’éditeur et le canal de distribution auraient pris leur part. Vous seriez resté, en tant que petit développeur de logiciels. Donc, que vous soyez un petit développeur ou un grand développeur, nous vous avons donné un moyen de diffuser votre application dans le monde entier avec l’App Store, et cela a tout changé. Dans tous les cas, nous essayons de prêter attention à ce que disent nos développeurs, pas seulement pendant des semaines comme la WWDC, et nous avons apporté de nombreux changements en cours de route. »

Quant à iOS 14, Federighi note que la bibliothèque d’applications peut en fait devenir la destination par défaut pour les nouveaux téléchargements d’applications. Si un utilisateur a modifié l’écran principal pour masquer les pages, les nouvelles applications téléchargées depuis l’App Store iront uniquement dans la bibliothèque d’applications.