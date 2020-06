App Library est nouvelle fonction d’iOS 14 qui organise automatiquement les applications et modifie la façon dont vous gérez les icônes.

En pratique, App Library centralise l’ensemble des applications dans un nouvel espace dédié. Tout se fait automatiquement, bien que vous avez toujours la possibilité d’apporter des modifications. Le principe est que toutes les applications se retrouvent en un seul endroit sur une page unique. Cette dernière est accessible à partir de la dernière page de l’écran d’accueil.

Les applications sont automatiquement organisées selon leurs catégories (telles que Social, Productivité, Divertissement, Créativité, etc …). Elles sont également organisées en fonction d’autres facteurs tels que celles récemment ajoutées ou les Suggestions. Ce dernier dossier comprend les applications qu’iOS considère comme les plus utiles à ce moment-là pour l’utilisateur, évidemment en fonction de l’historique d’utilisation des jours précédents.

En cliquant sur les icônes les plus grandes, qui représentent les applications les plus utilisées dans chaque dossier, l’application associée s’ouvrira directement. En revanche, en cliquant sur l’une des plus petites icônes, le dossier sera ouvert avec toutes les applications à l’intérieur. Là, il suffira de lancer l’app de votre choix comme d’habitude.

En glissant vers le bas depuis l’écran d’App Library, vous accédez à la liste de toutes les applications, cataloguées par ordre alphabétique. De là, vous pouvez également rechercher ou cliquer sur l’une des lettres à droite pour accéder directement aux applications associées. Notez que les raccourcis aux pages Web ajoutés sur l’écran d’accueil sont également listés dans cette bibliothèque.

Vous pouvez aussi choisir le nombre de pages de l’écran d’accueil à afficher, mais également les masquer pour un accès plus rapide à la bibliothèque d’applications. Cela se présente comme sur notre capture d’écran ci-dessus (à gauche).

Pour masquer une ou plusieurs pages, cliquez et maintenez sur n’importe quel point vide de l’écran d’accueil (ou cliquez et maintenez sur n’importe quelle icône et sélectionnez “Changer l’écran d’accueil”), puis appuyez sur les points en bas (maintenant mis en surbrillance avec un fond gris).

La fenêtre que vous voyez ci-dessus s’ouvrira, à partir de laquelle vous pouvez désélectionner les pages à ne plus afficher. En désélectionnant toutes les pages, iOS 14 n’affichera que la bibliothèque d’applications.

Précisons qu’App Library n’est pas disponible sur iPadOS 14.

Voilà des petites nouveautés qui risquent bien d’en ravir plus d’un. Rappelons que la bêta publique sera disponible le mois prochain, tandis que la version final d’iOS 14 ne sortira que cet automne.