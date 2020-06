Selon de nouveaux rapports, les iPhone 12 Pro et Pro Max seront équipés d’un écran avec un taux de mise à jour allant jusqu’à 120 Hz.

« Selon une source fiable, s’il n’y a pas de problèmes, le ‌iPhone 12‌ Pro et le iPhone 12‌ Pro Max auront une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. » (@UniverseIce)

En général, la source ne commente pas les plans d’Apple, mais c’est une source très fiable en ce qui concerne le monde d’Android et de Samsung en particulier, une entreprise qui a fourni à Apple des panneaux OLED pour ‌iPhone‌ X, iPhone XS, iPhone 11 Pro et presque certainement aussi pour la nouvelle gamme.

De plus, il semble que certains utilisateurs qui ont installé la bêta d’iOS 14 disposent d’un paramètre d’accessibilité qui limite la fréquence d’images de l’appareil à 60 images par seconde. Ce paramètre, pas disponible chez tous les utilisateurs de la bêta, suggère que les futurs iPhone pourraient être en mesure d’atteindre des fréquences d’images plus élevées.

Apple utilise déjà la technologie de taux de rafraîchissement variable dans ses iPad Pro. Seulement, ces derniers utilisent toujours des écrans LCD au lieu de l’OLED. Apple commercialise cette technologie exclusive à iPad Pro sous la marque “ProMotion”. Celle-ci adapte dynamiquement l’affichage au mouvement du contenu. Ainsi, le défilement se veut plus fluide et d’une plus grande réactivité. De plus, cette technologie parvient à ne pas avoir d’impact négatif sur la durée de vie de la batterie.

Pour en revenir aux iPhone 12 Pro/Max, même le leaker Max Weinbach avec la collaboration de la chaîne EverythingApplePro a suggéré dans le passé que les modèles 6,1 et 6,7 pouces seraient équipés d’un écran ProMotion 120Hz.

Apple devrait sortir quatre nouveaux iPhone à l’automne. Les iPhone de 6,7″ et un modèle de 6,1″ seront plus haut de gamme avec des caméras à triple objectif. Le 5,4″ et l’autre 6,1 pouces seront des modèles milieu de gamme. Ces derniers disposeront en effet que d’un double objectif et à un prix inférieur.