Avec l’arrivée d’iOS 14 et d’iPadOS 14, de nouvelles fonctionnalités arrivent également pour Apple Arcade : fonctions sociales, améliorations de l’expérience utilisateur et des fonctionnalités que les joueurs attendent depuis longtemps.

Grâce à iOS 14 et iPadOS 14, nous pourrons voir des jeux populaires avec des amis sur le Game Center d’Apple Arcade et des cartes de jeu dans la boutique. Les résultats seront affichés sur les pages du jeu Arcade avec les progrès réalisés. De plus, à partir de la carte Arcade, nous pourrons également lancer les jeux auxquels nous avons récemment joué sur un autre appareil.

L’un des meilleurs ajouts est un filtre avec des options de tri comme la date de sortie, les mises à jour et même le support des manettes. En effet, la prise en charge des manettes n’est pas toujours répertoriée dans certains jeux.

Le Game Center dispose désormais d’un panneau de jeu qui vous permet de comparer vos progrès avec vos amis et d’accéder à des objectifs et plus encore dans le jeu. La dernière nouveauté est la possibilité de voir les prochaines sorties de jeux, avec une sorte d’option de précommande. Elle fonctionne de manière similaire à celle de l’App Store avec des applications et des jeux sans abonnement. Cela signifie qu’ils seront téléchargés automatiquement dès leur sortie.