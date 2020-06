Après les États-Unis et l’UE, le régulateur sud-coréen de la concurrence a également lancé une enquête sur les allégations de pratiques antitrust menées par Apple.

La Commission a ouvert cette enquête contre Apple Corée parce que la société aurait demandé à SK Telecom, KT Corp et LG Uplus Corp de payer les frais de publicité télévisée et le service de garantie pour ses iPhone.

L’enquête a révélé qu’Apple a un net avantage sur les opérateurs de téléphonie mobile locaux, ajoutant que le fait de mettre le coût de la publicité est un autre moyen de comprimer les bénéfices des opérateurs.

La loi sud-coréenne oblige Apple à développer maintenant un système pour rétablir les pratiques de concurrence et les rendre conformes aux règles. La commission a déclaré qu’elle examinerait les mesures correctives et déciderait de les accepter ou non.

Apple Corée a publié la déclaration suivante :

« Nous ne pensons pas avoir fait quelque chose de mal, mais nous sommes heureux de laisser ce processus derrière nous afin que nous puissions nous concentrer sur faire encore plus pour nos clients. »

Déjà par le passé, la FTC avait ouvert des enquêtes similaires contre Apple.