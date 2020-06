Parmi les participants « virtuels » à la WWDC20, il y a 350 gagnants du Swift Student Challenge de 41 pays et territoires différents. Les étudiants ont été choisis sur la base des terrains de jeux Swift originaux envoyés au Student Challenge, un défi organisé chaque année par Apple au sein de la WWDC pour célébrer la nouvelle génération de programmeurs et de créateurs.

Parmi les gagnants, Apple a publié le portrait de trois d’entre eux : Sofia Ongele, Palash Taneja et Devin Green :

Pour Sofia Ongele, une jeune de dix-neuf ans qui vient de terminer sa deuxième année à l’Université Fordham à New York, le changement est au centre de la technologie et de la justice sociale. ReDawn, sa première application iOS, est un exemple de cette philosophie. Après qu’un ami d’université a été agressé sexuellement au cours de sa première année, Sofia a créé ReDawn pour aider ceux qui ont subi des violences à accéder à des ressources sûres, faciles et sensibles. Sofia a découvert la programmation en 2016 en participant à Kode With Klossy, un cours de programmation gratuit pour les filles de 13 à 18 ans. Et elle dit que l’apprentissage de la programmation a transformé son monde.

L’application ReDawn de Sofia Ongele aide les personnes victimes d’agression sexuelle à accéder aux ressources d’assistance.

Palash Taneja, 19 ans, a grandi à New Delhi, en Inde. Il y a quatre ans, il est tombé gravement malade avec la dengue, un virus transmis par les moustiques qui l’a forcé à rester à l’hôpital. Le jeune homme s’est inspiré de son expérience de la maladie pour aider les autres.

Il a ensuite créé un outil en ligne qui utilise l’apprentissage automatique pour prédire la propagation des maladies transmises par les moustiques, telles que la dengue. Et en tant que projet pour le Swift Student Challenge de cette année, sur lequel il a travaillé dans le contexte de COVID-19, Palash a créé un terrain de jeu Swift qui enseigne la programmation en simulant la propagation d’une pandémie dans la population et en montrant comment des précautions telles que l’espacement physique et les masques peuvent aider à ralentir les contagions. Il l’a créé pour éduquer les plus jeunes après avoir constaté que certains ne prenaient pas les avertissements au sérieux.

Devin Green veut résoudre les problèmes technologiques et s’inspire du monde qui l’entoure. Tout en terminant sa dernière année de lycée à la maison à cause du COVID-19, il a utilisé sa chambre à Castro Valley, en Californie, comme laboratoire.

Le jeune de dix-huit ans avait du mal à se lever le matin, alors il a développé un programme associé à un tapis sensible à la pression placé sous le lit. Si le tapis détecte toujours le poids alors qu’il devrait être en position verticale, une alarme se déclenchera tant que Devin n’aura pas scanné un code QR avec le téléphone. Le protagoniste du terrain de jeu avec lequel il a remporté le Swift Student Challenge est un robot d’intelligence artificielle appelé Stanny qui sait reconnaître et répondre à 63 commentaires et questions.

Devin a également deux applications sur l’App Store, dont la première a été développée à l’âge de 13 ans. La seconde, Slight Work, est une application de devoirs qui utilise la technique de la tomate pour maximiser le travail avec des pauses structurées. Lui et ses camarades de classe l’ont utilisé au cours de la dernière année de lycée, et certains amis de l’université en ont également profité.

Lors de la WWDC 2020, pour la première fois, il y aura une sélection spéciale de sessions adaptées aux codeurs et concepteurs en herbe, et des défis quotidiens avec Swift Playgrounds auxquels tout le monde peut participer.