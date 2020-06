La seconde bêta d’iOS 13.6 de nouvelles fonctionnalités sont apparues, y compris une nouvelle section Symptômes dans l’app Santé.

À l’intérieur de cette nouvelle section, l’utilisateur peut aller consulter tous les symptômes dus à diverses maladies qui lui sont affectées telles que des douleurs corporelles, des troubles de l’appétit ou du sommeil, des étourdissements, une toux, des évanouissements, des maux de tête, des nausées et bien plus encore. Grâce à cette fonctionnalité, il est donc possible de suivre les symptômes de maladies au fil du temps, avec la possibilité d’en ajouter le niveau d’intensité.

Cette nouvelle fonctionnalité d’iOS 13.6 peut s’avérer très précieuse lorsque nous devons partager des informations importantes avec notre médecin pour établir des diagnostics.