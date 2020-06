Parmi les nouveautés d’iOS 13.6 bêta 2, il y en a une qui risque bien de ravir bon nombre d’utilisateurs. En effet, cette version actuellement entre les mains des développeurs apporte un meilleur contrôle des mises à jour d’iOS.

Pourquoi cette nouveauté est-elle intéressante ? C’est assez simple à comprendre. L’utilisateur a le choix d’activer ou non les mises à jour automatiques et surtout leurs installations. Cela peut s’avérer utile à tous ceux qui souhaitent optimiser l’espace de stockage de leur appareil. C’est encore plus vrai si celui-ci est déjà bien rempli.

À noter que ces options sont activées par défaut, mais il est possible de les désactiver depuis l’app Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Bien entendu, vous pouvez les réactiver au même endroit à tout moment.

Pour rappel, cette version d’iOS 13.6 est actuellement en phase bêta, et n’arrivera donc en version finale que dans les prochaines semaines. De fait, il en va de même pour cette nouveauté liée aux mises à jour d’iOS.