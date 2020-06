La semaine dernière, Apple a rendu public iOS 13.5.1, de manière à corriger la faille utilisée par le jailbreak unc0ver. Apple a désormais pris la décision de ne plus signer iOS 13.5. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent plus restaurer d’iOS 13.5.1 vers iOS 13.5.

Peu de temps après la sortie d’iOS 13.5.1, Apple confirmait que cette mise à jour corrigeait une vulnérabilité. Celle-ci permettait aux applications « d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau ».

Le jailbreak iOS 13.5 d’unc0ver était unique car il était compatible avec tous les appareils . dont l’iPhone 11, l’iPhone SE et l’iPad Pro 2020.

Le retour aux anciennes versions d’iOS est courant pour les utilisateurs du jailbreak et peut s’avérer utile pour ceux qui rencontrent d’importants bugs après la mise à jour. Maintenant qu’Apple a cessé de signer iOS 13.5, les utilisateurs ne peuvent plus rétrograder vers cette version d’iOS à partir d’une version plus récente.

De plus, Apple veut également que davantage d’utilisateurs se tournent vers la dernière version d’iOS pour des raisons de sécurité. Cela garantit une expérience plus stable avec le moins de bugs possibles.