L’outil de jailbreak unc0ver a été mis à jour vers la version 5.0.1, capable de jailbreaker tous les appareils d’iOS 11.0 à iOS 13.5.

Le jailbreak unc0ver 5.0.1 prend en charge toutes les versions iOS actuellement signées sur tous les appareils, y compris les derniers iPhone 11 / Pro, iPhone SE (2020) et iPad 2020.

Comment jailbreaker iOS 13.5 avec Cydia Impactor

Tout d’abord, vous devrez exécuter iOS 13.5 ou iPadOS 13.5 sur votre iPhone ou iPad

Téléchargez la dernière IPA de unc0ver 5.0.1, depuis cette adresse

Téléchargez également Cydia Impactor pour déplacer l’IPA unc0ver sur votre appareil. Il peut être téléchargé pour Windows PC ou Mac à partir de cydiaimpactor.com

Assurez-vous maintenant que la fonction Localiser est désactivée. Vérifiez qu’aucune mise à jour OTA n’est en attente d’installation et que le code d’accès sur l’appareil est désactivé

Activez le mode Avion et connectez votre iPhone ou iPad à votre PC ou Mac

Exécutez Cydia Impactor sur votre ordinateur et utilisez le logiciel pour télécharger l’IPA Unc0ver sur votre appareil

Maintenant, allez dans Réglages > Général > Profils et assurez-vous que le profil unc0ver est identifié comme fiable par iOS

Lancez l’application unc0ver depuis l’écran principal de l’appareil

Une fois chargé, appuyez sur le bouton “Jailbreak” et attendez la fin du processus

Jailbreak iOS 13.5

Le processus prendra un certain temps et l’appareil redémarrera probablement plusieurs fois

À la fin du processus, vous verrez le pop-up “Jailbreak terminé” et l’icône Cydia apparaîtra sur l’écran d’accueil

Comment jailbreaker iOS 13.5 en utilisant AltStore

Téléchargez et installez la dernière version d’AltStore

Cliquez avec le bouton droit sur l’icône AltStore dans la barre de menus et installez le plug-in Mail si vous êtes sur un Mac

Ouvrez l’application Mail, allez dans Préférences > Gérer les plug-ins et autorisez l’exécution d’AltPlugin

Redémarrez l’application Mail

Connectez votre iPhone ou iPad à l’ordinateur via un câble

Cliquez sur l’icône AltStore et cliquez sur Installer AltStore

Entrez votre identifiant Apple et votre mot de passe lorsque vous y êtes invité

Une fois installé sur votre appareil iOS, accédez à Réglages > Général > Profils et activez le certificat AltStore

Téléchargez unc0ver 5.0.1 à l’aide de Safari et utilisez l’application AltStore pour l’installer

Une fois installé, ouvrez l’application unc0ver et jailbreaker votre appareil sous iOS 13.5

Lorsque l’appareil redémarre, vous trouverez l’application Cydia sur l’écran principal

Une fois que vous avez terminé toutes les étapes, vous avez réussi à jailbreaké iOS / iPadOS 13.5 sur votre appareil.

N’hésitez pas à partager votre expérience (ou problème) dans les commentaires.