L’analyste de Bernstein Toni Sacconaghi dit qu’une acquisition de DuckDuckGo permettrait à Apple de faire pression sur Google et de profiter de revenus publicitaires rentables.

Selon Sacconaghi, Apple devrait acquérir DuckDuckGo pour environ 1 milliard de dollars, afin de pouvoir mettre plus de pression sur Google et d’acquérir les revenus publicitaires provenant du secteur de la recherche. Comme l’a rapporté Street Insider, l’acquisition de DuckDuckGo pourrait servir à mettre la pression sur Google :

« Google est clairement la force dominante dans le secteur de la recherche. Cependant, nous soupçonnons que la crainte de la société de “faire basculer le bateau” – qui pourrait compromettre les 15 milliards de dollars de bénéfices qu’elle tire aujourd’hui d’iOS – pourrait finalement limiter sa liberté d’action avec Apple. Au contraire, Apple pourrait être dans une position beaucoup plus forte, étant donné qu’elle pourrait beaucoup monétiser grâce à iOS. »

Actuellement, Google devrait verser à Apple près de 10 milliards de dollars pour être le moteur de recherche par défaut sur iPhone et iPad, mais génère à son tour environ 15 milliards de dollars de bénéfices grâce à cet accord. Cela dit, l’accord actuel entre Apple et Google compte sur une partie substantielle des revenus des services Apple chaque année, il n’est donc pas clair si Apple serait vraiment prête à renoncer à près de 10 milliards de dollars par an de Google, et en un tel cas devrait avoir de grands projets pour monétiser DuckDuckGo.

Cependant, une acquisition de DuckDuckGo ne signifierait pas nécessairement qu’Apple devrait modifier son accord avec Google. Au contraire, la société Cupertino pourrait l’utiliser pour faire pression sur Google et modifier les termes de l’accord afin qu’ils soient encore plus rentables pour la société Cupertino.

Que pensez-vous de la suggestion de Sacconaghi ? Apple devrait-elle rompre les liens avec Google et acquérir DuckDuckGo ?