L’investisseur et milliardaire Vinod Khosla a critiqué Tim Cook pour ne pas avoir ouvertement critiqué le président Donald Trump. Il l’a invité à faire plus pour montrer la position d’Apple dans le monde face à la mort de George Floyd et aux manifestations qui ont lieu aux États-Unis.

Comme l’a rapporté Business Insider, Khosla a exhorté Tim Cook à critiquer ouvertement Donald Trump, compte tenu de la réaction du président aux protestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd.

Dans un tweet, l’investisseur a écrit qu’il est trop facile de parler d’égalité et de justice dans des lettres écrites pour les employés, mais c’est « quand vous devez renoncer à quelque chose pour soutenir ces idées qui manifeste la confiance dans les vraies valeurs de quelqu’un ».

Vinod Khosla fait référence au fait que Tim Cook, tout en n’approuvant pas les politiques de Donald Trump, n’a jamais ouvertement critiqué le président, même au cours des derniers jours de mauvaise gestion de la situation dans le pays qui a explosé après la mort de George Floyd.

Plus tôt cette semaine, Cook a écrit une lettre à tous les employés d’Apple disant « nous devons faire plus ». Pour Khosla, ce ne sont que des mots dans le vent qui sont faciles à écrire mais difficiles à mettre en pratique : « Tim Cook professe de bonnes valeurs, mais il devrait être prêt à les soutenir avec des actions qui pourraient lui coûter quelque chose à lui et à l’entreprise. La relation entre lui et Donald Trump pour obtenir un allégement tarifaire empêche Tim Cook de critiquer ouvertement le président. J’aimerais que Cook commente les phrases racistes de Trump. »

Ce n’est pas la première fois qu’Apple est critiquée pour professer de belles valeurs, sans parfois les mettre en pratique, comme cela s’est produit plusieurs fois en Chine, où la société a bloqué plusieurs applications à la demande du gouvernement.