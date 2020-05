En janvier dernier, la réalisatrice Francesca Gregorini a accusé Apple et le réalisateur M. Night Shyamalan de plagiat pour avoir copié l’intrigue et d’autres aspects clés de son film “The Truth About Emanuel” avec la série Apple TV+ “Servant”. Cependant, les juges ont rejeté toutes les accusations.

Le tribunal fédéral de Californie a rejeté l’affaire contre Apple et M. Night Shyamalan car il n’y a pas de raison de parler de plagiat. Dans la décision, le juge John F. Walter a déclaré que “Servant” n’est pas assez similaire au film de Gregorini pour justifier une réclamation pour droit d’auteur :

« En résumé, les prétendues similitudes entre les œuvres pâlissent par rapport aux différences dans l’intrigue, les thèmes, le dialogue, l’humeur, le cadre, le rythme, les personnages et la séquence des événements, et la Cour conclut que les œuvres en question ne sont pas sensiblement similaires par la loi. »

En pratique, mis à part quelques petits points communs, les deux œuvres sont sensiblement différentes de l’intrigue à l’histoire des événements.

Francesca Gregorini a déclaré que la série “Servant” s’était appropriée l’intrigue de son film, utilisant également le même “langage cinématographique” pour un résultat très similaire pour les sentiments et les thèmes traités. Servant a également présenté « des personnages, des scènes, des choix de mise en scène et des modes narratifs étonnamment similaires et hautement idiosyncratiques ».

Le film The Truth About Emanuel met en vedette une baby-sitter de 17 ans qui s’occupe d’un enfant qui se révèle être une poupée. Cette poupée a été créée pour remplacer un enfant récemment décédé. L’incipit est similaire à celui de Servant, mais les similitudes s’arrêtent là.

Apple avait également publié une explication pour chacune des allégations déposées par Gregorini :

« La plainte de Francesca Gregorini est un autre exemple de cette croyance obsessionnelle, si courante chez les auteurs et les compositeurs, que toutes les similitudes entre leurs œuvres et celles des autres qui sortiront plus tard doivent inévitablement être considérées comme du plagiat. La demanderesse cherche à revendiquer la propriété d’idées impraticables, y compris une mère en deuil qui croit qu’une poupée “thérapeutique” est son enfant décédé, ou la présence de parents blancs privilégiés et sophistiqués qui louent les services d’une nounou pour leur enfant. Ces concepts sont tirés de la vie réelle et se retrouvent dans d’innombrables films, séries tv et livres.

Il existe de nombreuses autres différences entre les parcelles des deux œuvres. The Truth About Emanuel est racontée du point de vue d’Emanuel, en effet, le film commence par sa voix off. Dans Servant, la perspective est le contraire, car la série explore qui (ou quoi) est Leanne et d’où elle vient.

De plus, une poupée qui prend vie n’est certainement pas un nouveau concept, ayant été explorée dans d’innombrables œuvres, du roman pour enfants classique Pinocchio de 1883 au remake de Child’s Play l’année dernière. »

Gregorini a déjà déclaré qu’elle ferait appel :

« La décision d’aujourd’hui est décevante, mais pas surprenante. L’équilibre des pouvoirs dans l’industrie du divertissement a toujours favorisé les hommes et les institutions puissants. Leur but ultime est de faire taire tous ceux à qui ils volent et réutilisent le travail sans crédit.

“The Truth About Emanuel” est une œuvre d’amour très personnelle. Il m’a fallu des années pour écrire, financer et réaliser ce film. Être volé de l’œuvre est non seulement nuisible, mais néglige tout le dur travail nécessaire pour amener Emanuel au cinéma. Malheureusement, c’est le statu quo dans l’industrie du divertissement: les puissants, en particulier les hommes, s’efforcent de prendre ce qu’ils veulent des autres créateurs et de le réutiliser comme le leur. Au cours de ce processus, j’ai entendu d’innombrables autres cinéastes dont le travail a été volé sans autorisation. Et c’est la troisième fois que M. Night Shylaman est accusé de copier illégalement le travail d’autrui. Il n’y a pas de fumée sans feu.

Mon cas est une tentative de responsabiliser ces forces puissantes et de protéger le travail de tant de voix talentueuses qui ne sont pas aussi riches et puissantes que M. Night Shyamalan. J’espérais un résultat différent. Je ne laisserai pas cela me faire taire. J’ai l’intention de faire appel de cette décision et de continuer à soutenir que Servant et The Truth About Emanuel partagent des similitudes qui ont sans aucun doute et sciemment été plagiées. »