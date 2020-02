Apple a remis sa requête défensive au juge fédéral en charge du procès intenté par la réalisatrice Francesa Gregorini, qui a accusé la série “Servant” disponible sur Apple TV+ de plagiat.

La réalisatrice de The Truth About Emanuel, Francesca Gregorini, dit que la série “Servant” s’est appropriée l’intrigue de son film, utilisant également le même « langage cinématographique » pour un résultat très similaire à son film en termes de sentiments et de thèmes traités. En plus de parler des points parallèles de l’intrigue, Gregorini dit que Servant présente également « des personnages, des scènes et des choix de mise en scène et des méthodes narratives étonnamment similaires et très idiosyncratiques ».

Le film The Truth About Emanuel met en vedette une baby-sitter de 17 ans qui prend soin d’un enfant qui se révèle être une poupée. Cette poupée a été créée pour remplacer un enfant récemment décédé. L’incipit est similaire à celui de Servant. Peut-on parler de plagiat ?

Apple a offert une explication pour chacune des accusations déposées par Gregorini :

« La plainte de Francesca Gregorini est un autre exemple de cette croyance obsessionnelle, si courante chez les auteurs et les compositeurs, que toutes les similitudes entre leurs œuvres et celles des autres qui sortiront plus tard doivent inévitablement être considérées comme du plagiat. La demanderesse tente de revendiquer la propriété d’idées impraticables, y compris une mère endeuillée qui croit qu’une poupée “thérapeutique” est son enfant décédé, ou la présence de parents blancs privilégiés et sophistiqués qui louent les services d’une nounou pour leur enfant. Ces concepts sont tirés de la vie réelle et se retrouvent dans d’innombrables films, programmes télévisés et livres. »

L’équipe juridique d’Apple a ensuite cité quelques-unes des innombrables œuvres similaires, comparant l’intrigue, les séquences d’événements, les thèmes, les paramètres, le rythme et les dialogues. Et, bien sûr, les différences entre le film Gregorini et la série Servant sont également répertoriées :

« Il existe de nombreuses autres différences entre les parcelles des deux œuvres. The Truth About Emanuel est racontée du point de vue d’Emanuel, en effet, le film commence par sa voix off. Dans Servant, la perspective est le contraire, car la série explore qui (ou quoi) est Leanne et d’où elle vient.

De plus, une poupée qui prend vie n’est certainement pas un nouveau concept, ayant été explorée dans d’innombrables œuvres, du classique pour enfants Pinocchio de 1883 au remake de Child’s Play l’année dernière. »

Malgré certaines similitudes telles que la chronologie temporelle de l’histoire, qui pour les avocats d’Apple n’est certainement pas quelque chose qui peut être protégé par la loi, « … les thèmes principaux d’Emanuel et Servant, au-delà de la douleur et de l’illusion, sont radicalement différents. Emanuel et Leanne n’ont presque rien de semblable. Au-delà de certains traits génériques et imprévisibles partagés par les actrices, leurs histoires et leur psychologie ne pourraient pas être plus différentes ».

Gregorini a publié une déclaration à la suite de cette motion, exprimant sa pleine confiance que les juges noteront les “incroyables similitudes” entre les deux œuvres : « Nous devons mettre fin à la culture d’Hollywood, où les puissants sont libres de voler et de réutiliser l’œuvre original des autres sans crainte ni conséquences ».