Comme prévu, l’Apple Store de George May à Sydney a officiellement rouvert ses portes avec un tout nouveau look qui anticipe ce que nous verrons dans d’autres boutiques Apple.

Les fenêtres de l’Apple Store le plus emblématique d’Australie ont été recouvertes le 5 janvier pour empêcher les curieux de jeter un œil au projet de rénovation majeur. Aujourd’hui, tous les magasins australiens ont rouvert, après une fermeture temporaire liée à la pandémie du coronavirus et du confinement qui en a résulté.

Le nouveau design de l’Apple Store de Sydney préserve l’architecture du magasin tout en adoptant les dernières exigences de conception de Cupertino. Dès que vous entrez, il y a ce qui est maintenant un aliment de base dans chaque nouvel Apple Store : un forum Today at Apple avec un mur vidéo 8K. Bien que les sessions créatives ne soient pas encore possibles en raison de la nécessité de garder vos distances, un jour cet espace sera à nouveau occupé. Des performances exclusives et des ateliers avec des artistes de renom sont souvent organisés dans les meilleurs magasins Apple.

Toute la surface est désormais recouverte de nouveaux panneaux en acier inoxydable. De plus, la façade en verre de trois étages du magasin sera plus lumineuse grâce à un tout nouveau système d’éclairage. Le plafond à membrane, le nom qu’Apple donne à ses panneaux LED recouverts de tissu de verre tissé, s’étend sur chaque étage.

L’ancien carrelage est remplacé par un nouveau revêtement de sol blanc plus résistant. Les étagères avec les produits ont été remplacées, adoptant le même design que dans les Apple Stores de Robina et Chadstone. Une nouvelle salle de réunion derrière le magasin principal et un escalier en verre accueilleront les clients créatifs et les clients d’affaires. Au troisième étage, il y a des versions miniatures des murs verts qui caractérisent l’Apple Store Bondi à proximité.

Lorsque l’Apple Store de Sydney a ouvert ses portes il y a près de 12 ans en juin 2008, il comptait à l’époque le plus grand Genius Bar du monde et les plus grandes feuilles de verre feuilleté sur toute la structure. La restructuration d’aujourd’hui ouvre la voie à la prochaine décennie d’apprentissage, de lancement de produits et d’assistance.

La promesse d’Apple de “mises à jour créatives” pour le magasin a été tenue, malgré les défis qui étaient impensables au début du projet.

Que pensez-vous du nouveau look de cet Apple Store à Sydney ?