La réouverture progressive des Apple Store se poursuit après l’urgence sanitaire qui a touché le monde entier. La réouverture du magasin phare de la rue George à Sydney a également une date officielle.

Le fantastique magasin de Sydney rouvrira ses portes le 28 mai et le fera sous une toute nouvelle apparence. En janvier, le magasin phare avait subi une rénovation majeure dans le but d’ajouter un nouvel espace dédié aux événements Today at Apple, avec un mur vidéo pour les sessions créatives.

Les événements ne reprendront évidemment que lorsque les conditions de sécurité nécessaires seront réunies. Les autres interventions comprennent de nouveaux luminaires et de nouveaux éléments de conception tels que des étagères Avenue et une salle de réunion. Il s’agit de la première rénovation majeure du magasin après son inauguration en 2008.

Il est bien entendu que dans la boutique, il sera nécessaire de respecter toutes les strictes dispositions de sécurité indiquées par Apple, afin de pouvoir garantir la sécurité totale des clients et du personnel au sein de l’Apple Store.