Suite à la sortie d’iOS 13.5, Apple a désormais définitivement bloqué les signatures d’iOS 13.4.1.

Ce blocage signifie que les utilisateurs ne sont plus en mesure de restaurer et revenir sur cette version.

Et pour ceux qui jailbreakent leur appareil, il faut désormais compter sur l’outil Unc0ver. En effet, ce dernier a récemment été mis à jour en version 5.0. La bonne nouvelle est qu’il est compatible avec iOS 13.5 et avec tous les iPhone et iPad. Retrouvez notre tutoriel à cette adresse.

Rappelons qu’iOS 13.5 apporte plusieurs innovations, comme les notifications d’exposition et l’amélioration de la Face ID lors du port du masque.