Après avoir tenté de défier les iPhone avec un smartphone pliable douteux, le frère de Pablo Escobar a décidé de poursuivre Apple devant le tribunal pour réclamer 2,6 milliards de dollars.

Roberto Escobar et sa société homonyme (Roberto Escobar Inc.) ont poursuivi Apple pour un prétendu bug FaceTime.

Tel que rapporté par The Next Web, Roberto Escobar Inc. a déposé une plainte contre le géant américain demandant une compensation de 2,6 milliards de dollars. Dans la pratique, Escobar prétend avoir acheté un iPhone X car on lui a dit que c’était le “téléphone le plus sûr du marché” et qu’il ne serait pas vulnérable à l’avenir. Selon Escobar, cette promesse n’a pas été tenue.

Roberto Escobar dit qu’il a été rassuré sur la sécurité de l’iPhone par un employé du support Apple. Pour lui, déjà victime d’une tentative de meurtre, la sécurité était une grande préoccupation. Raison pour laquelle il s’est laissé convaincre d’acheter un iPhone. Mais au fil du temps, Escobar a reçu de nombreux appels FaceTime indésirables, en plus d’une lettre de menace probablement liée à ces appels.

Dans la plainte, Escobar affirme qu’Apple est coupable de “rupture de contact, négligence et négligence de la détresse émotionnelle”. Pour cela, il demande respectivement 100 millions, 500 millions et 2 milliards de dollars. Étonnamment, le tribunal a accepté le procès et Apple a maintenant 30 jours pour répondre aux accusations.

Pour l’heure, Apple n’a pas encore communiqué sur le sujet. À voir jusqu’où ira cette plainte, et surtout, si Roberto aura ou non gain de cause. Encore faut-il qu’il apporte des éléments de preuve…