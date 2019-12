Roberto De Jesús Escobar Gaviria a présenté son téléphone pliant à 350 $, mais il s’apprête aussi à poursuivre Apple avec une demande record de 30 milliards de dollars.

Escobar Fold 1, tel est le nom de l’appareil, est beaucoup moins cher que les différents smartphones pliables présentés par Samsung et Huawei, puisque le coût ne sera que de 350 $. Pour comprendre la différence avec les autres appareils, rappelez-vous que le Motorola Razr commence à 1 500 USD, le Samsung Galaxy Fold à 1 980 USD et le Huawei Mate X à 2 400 USD.

Le site Web du téléphone et les vidéos promotionnelles regorgent de femmes semi-nues montrant l’appareil, mais aussi certaines informations techniques : un écran AMOLED FHD Plus de 7,8 pouces lorsque l’appareil est ouvert. Il fonctionne avec Android 9.0, est alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon Series 8 et possède deux caméras 16 et 20 mégapixels. Notez le mugshot de Pablo Escobar comme arrière-plan dans tout le matériel promotionnel.

Olof Gustafsson, président-directeur général d’Escobar Inc, a déclaré que les spécifications de l’Escobar Fold 1 sont nettement supérieures à celles des appareils Apple ou Samsung, car ces entreprises utilisent l’ancienne technologie et la commercialisent comme quelque chose de nouveau, affirmant que les appareils photo de 20 mégapixels coûtent moins de 10 dollars en Asie. Entre autres choses, la société envisage de “battre Apple” et produira d’autres “produits très spéciaux ou liés à l’héritage de Pablo Escobar”.

Le téléphone à double carte SIM se plie vers l’extérieur, comme le Mate X, et sera disponible en variantes de 128 Go (350 $) et 512 Go (500 $).

Pendant ce temps, Roberto Escobar a annoncé qu’il poursuivrait Apple en justice pour 30 milliards de dollars. La raison ? Apple est considérée comme une “arnaqueuse”, car la firme « trompe les gens et vend des téléphones sans valeur à des coûts exorbitants ».

Simple coup de publicité ?