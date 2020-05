Après la fermeture forcée en raison de la crise sanitaire mondiale, Apple va commencer à rouvrir ses Apple Store au Japon cette semaine.

Mark Gurman de Bloomberg a découvert que le site Web d’Apple rapporte que les magasins Fukuoka et Nagoya Sakae rouvriront le 27 mai. Cependant, les dates de réouverture des huit autres Apple Store du pays n’ont pas encore été publiées.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a levé l’urgence nationale du pays, mettant fin aux restrictions dans les zones restantes où l’ordre était toujours en vigueur, une semaine plus tôt que prévu. Le Japon sera le huitième pays au monde où Apple rouvrira ses boutiques, après l’Australie, l’Allemagne, l’Autriche, la Corée du Sud, la Suisse et certains magasins en Italie et aux États-Unis.

La firme de Cupertino a décidé d’adopter des mesures de sécurité pour la réouverture. Ceux-ci comprennent des contrôles de température à l’entrée, un nombre limité d’entrées, des assainissements quotidiens et un service individuel renouvelé. Au lieu d’accéder à certains magasins physiques, les clients peuvent également s’attendre à voir les options de retrait et de livraison sur le trottoir actives. De plus, toutes les sessions Today at Apple sont suspendues.