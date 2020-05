Instagram bénéficie de la prise en charge d’une nouvelle fonctionnalité d’appel vidéo de groupe, Messenger Rooms.

Facebook a annoncé et lancé Messenger Rooms pour concurrencer Zoom et FaceTime, uniquement pour un petit groupe d’utilisateurs en avril. La semaine suivante, il a été mis à la disposition de tous avec un soutien pour un maximum de 50 personnes lors d’un appel vidéo. Une partie du plan consistait à intégrer Messenger Rooms à d’autres applications et aujourd’hui, cette fonctionnalité est arrivée sur Instagram.

An easy way to video chat with up to 50 of your favorite people? Yes please 🙋‍♀️

Starting today, you can create @messenger Rooms on Instagram and invite anyone to join 👇 pic.twitter.com/VKYtJjniEt

— Instagram (@instagram) May 21, 2020