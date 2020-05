Ubisoft a décidé de poursuivre Apple et Google pour avoir autorisé la vente d’un prétendu clone du jeu “Tom Clancy’s Rainbow Six” sur l’App Store et le Play Store, produit par une filiale d’Alibaba.

Dans une action en justice déposée auprès du tribunal fédéral de Los Angeles, Ubisoft affirme que le jeu “Area F2” est une “copie conforme” de “Rainbow Six: Siege”, ce qui, selon la société, ne peut être “contesté” par personne. Les producteurs de ce clone l’auraient gardé le plus près possible de l’original, en le modifiant au minimum pour le rendre légalement différent du jeu Ubisoft.

« Presque tous les aspects d’Arena F2 sont copiés à partir de R6S, de l’écran de sélection des personnages à l’écran de score final et tout le reste.

Les concurrents d’Ubisoft sont constamment à la recherche de moyens d’exploiter la popularité du R6S et de capter l’attention et l’argent des joueurs de R6S. »

Ubisoft est un jeu de tir à la première personne où les équipes de joueurs doivent prendre d’assaut un endroit et anéantir l’ennemi, ou se défendre contre une tentative d’assaut d’une autre équipe.

Area F2 profite de l’absence d’une version mobile du jeu Ubisoft PC et console, offrant un gameplay très similaire, mais sur un écran plus petit. Rainbow Six: Siege est un jeu important pour Ubisoft, avec 55 millions de joueurs inscrits dans le monde et plus de 3 millions de joueurs par jour. Le titre est également joué dans des compétitions eSports, avec des équipes professionnelles en compétition dans des tournois pour des prix s’élevant à des millions de dollars.

AF2 est produit par Qookka Games, le nom commercial du développeur Ejoy qui a été acquis par Alibaba en 2017. Malgré cela, la cible n’est pas la société chinoise, mais Apple et Google, peut-être pour tenter d’empêcher la vente du jeu dans leurs boutiques numériques.

AF2 est disponible en téléchargement sur l’App Store depuis avril, après une vaste campagne promotionnelle d’Ejoy fin 2019.