Epic Games a dévoilé le nouveau Unreal Engine 5, les détails du lancement de ses services en ligne et d’autres nouvelles pour les développeurs, également en vue de la sortie des consoles de nouvelle génération.

Epic Games a été un grand partisan des jeux multiplateformes et des appareils mobiles prenant en charge iOS et Android avec Unreal Engine. Et ce, en plus d’apporter diverses améliorations techniques à Fortnite sur iOS. Le point culminant des annonces d’Epic Games est définitivement Unreal Engine 5.

Unreal Engine 5 sera présenté début 2021 avec une version complète fin 2021. Il prendra en charge iOS, Android, PC, macOS, et les consoles de prochaine génération. Epic Games migrera également Fortnite vers l’UE 5 à la mi-2021, le jeu arrivant également sur PS5 et Xbox Series X au lancement.

La vidéo ci-dessous met en évidence tout son potentiel :

De plus, Epic Games a introduit Epic Online Services. Le nouveau service en ligne développé pour Fortnite. Celui-ci apporte différentes fonctions telles que le matchmaking, le lobby, les résultats, les comptes et plus encore. Le SDK est disponible gratuitement pour tous les développeurs,

Il sera intéressant de voir les premiers jeux UE 5 arriver sur le matériel iOS à l’avenir.