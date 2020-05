Diverses sources indiquent qu’Apple envisage d’étendre sa technologie ProMotion sur l’iPhone, après l’avoir utilisée sur l’iPad Pro. Un taux de rafraîchissement d’écran variable jusqu’à 120 Hz serait également dans les cartons. Cependant, cette fonctionnalité ne pourrait arriver sur l’iPhone qu’en 2021.

Grâce à la fréquence 120 Hz, les iPhone pourraient afficher les contenus en mouvement de manière plus fluide et avec une plus grande réactivité. Rappelons que la technologie ProMotion a fait ses débuts sur iPad Pro en 2017.

Dans le passé, plusieurs sources ont confirmé qu’Apple travaillait depuis un certain temps à apporter le taux de rafraîchissement de 60/120Hz à l’iPhone, à tel point que certains s’attendaient déjà à des débuts sur l’iPhone 12. Mais apparemment, nous devrons attendre au moins jusqu’en 2021. Selon Jon Prosser, la technologie ProMotion fera ses débuts au niveau matériel sur l’iPhone 12, mais Apple pourrait la désactiver côté logiciel si les problèmes liés à une consommation excessive de la batterie ne sont pas résolus avant le lancement.

Il est également repris par l’analyste Ross Young, qui estime que le Samsung Galaxy Note20+ sera le seul smartphone de 2020 avec une technologie d’affichage LTPO basse consommation capable d’offrir un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120Hz.

Avec le LTPO, vous pouvez faire varier le taux de rafraîchissement de l’affichage de 1 Hz à 120 Hz en fonction du contenu. En mode toujours actif, 1 Hz. Dans les modes de jeu, 120 Hz. Apple n’aura pas de LTPO avant 2021.

Young estime que l’affichage de type LTPO est essentiel si Apple prévoit de prendre en charge ProMotion sur l’iPhone. En effet, il permettrait un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 1 Hz lorsque l’appareil est inactif pour optimiser l’autonomie de l’appareil. Comme pour l’Apple Watch Series 5, la technologie pourrait également ouvrir la voie aux iPhone avec un écran toujours allumé, compte tenu de la consommation minimale de la batterie.