Le célèbre leaker Jon Prosser a publié une vidéo dans laquelle il révèle de nouveaux détails sur les futurs iPhone 12. Il met en lumière les noms des quatre modèles, les prix publics.

Fin septembre, Apple dévoilera les quatre iPhone 12 qui, au niveau du design, reprendront les lignes de l’iPhone 4 et de l’iPhone 5 ou, encore de l’iPad Pro.

Selon Jon Prosser, parmi les fuites les plus fiables du monde de la technologie, Apple lancera deux modèles standard et deux modèles Pro. Chacun aura droit à leurs variantes “Max” respectives. Tous les modèles partiront de 128 Go, voici les détails :

iPhone 12 de 5,4″

Il s’agit du modèle de base, avec écran OLED Super Retina fabriqué par BOE. Voici les autres fonctionnalités :

4 Go de RAM

128 Go et 256 Go de mémoire

Aux prix respectifs de 649 $ et 749 $

Corps en aluminium

Processeur A14

Puce 5G

Deux caméras

iPhone 12 Max de 6.1″

Modèle milieu de gamme, avec écran OLED Super Retina toujours fabriqué par BOE. Voici les autres fonctionnalités :

4 Go de RAM

128 Go et 256 Go de mémoire

Aux prix respectifs de 749 $ et 849 $

Corps en aluminium

Processeur A14

Puce 5G

Deux caméras

iPhone 12 Pro de 6.1″

Même écran OLED Super Retina, mais de type XDR. Voici les autres fonctionnalités :

6 Go de RAM

128 Go, 256 Go et 512 Go de mémoire

Aux prix respectifs de 999 $, 1099 $ et 1299 $

Corps en acier inoxydable

Processeur A14

Puce 5G

Triple caméra avec capteur LiDAR

iPhone 12 Pro Max de 6,7″

Écran Super Retina OLED, également dans ce cas XDR. Voici les autres fonctionnalités:

6 Go de RAM

128 Go, 256 Go et 512 Go de mémoire

Aux prix respectifs de 1099 $, 1199 $ et 1399 $

Corps en acier inoxydable

Processeur A14

Puce 5G

Triple caméra avec capteur LiDAR

Les différences entre les modèles standard et Pro concernent la RAM, la caméra, les matériaux du corps et le type d’écran. De plus, seuls les “Pro” seront disponibles en 512 Go. S’il s’agissait des prix, ce serait une bonne nouvelle, car le modèle de base de l’iPhone 12 coûterait 50 $ de moins que les 699 $ de l’iPhone 11.

Quant à la présence d’un écran ProMotion 120Hz sur l’iPhone 12 Pro, Jon Prosser se dit dubitatif, mais ne peut exclure cette nouveauté supplémentaire.