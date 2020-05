La chaîne YouTube EverythingApplePro a révélé de nouveaux détails sur le futur iPhone 12 Pro, lequel aurait droit à un écran à 120 Hz. Un appareil photo amélioré et une batterie beaucoup plus grande sont également évoqués.

Apparemment, l’iPhone 12 Pro est en cours de test, notamment en ce qui concerne l’écran. Apple prévoit d’adopter une dalle avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais il semble y avoir quelques problèmes. L’étalonnage de ce panneau semble être assez compliqué. Si l’entreprise n’atteint pas la perfection, elle peut également décider de ne pas adopter cette technologie. Il semble également qu’elle ne souhaite pas descendre à 90 Hz, de sorte que les deux seules options restent les classiques 60 Hz ou 120 Hz.

En plus du calibrage de l’écran, Apple travaillerait sur la transition dynamique entre 120Hz et 60Hz qui ne serait activée qu’en fonction de ce que fait l’utilisateur. Par exemple, on peut supposer la transition à 120Hz dans les jeux. Ce taux de rafraîchissement plus élevé, cependant, a également entraîné un autre problème, la consommation excessive de la batterie.

Avec l’iPhone 11/Pro, Apple a fait un excellent travail sur le plan de l’autonomie. Et son idée est évidemment de ne pas faire moins bien. Pour cette raison, il est nécessaire d’adopter des batteries avec une capacité encore plus grande, pour lesquelles la société travaille afin de mieux optimiser les espaces et d’essayer d’insérer des batteries physiquement plus grandes. Cela devrait garantir une grande autonomie même avec le 120Hz activé.

L’encoche dédiée à Face ID aurait été réduite. De plus, cette nouvelle version apportera des nouvelles concernant les angles d’utilisation, qui deviendront plus flexibles. Et l’utilisation d’un nouvel “algorithme de zonage dynamique” permettra d’accélérer la vitesse de déverrouillage.

Pour la partie photo, toujours l’un des points clés de l’iPhone, il y aura des améliorations. Mais ne nous attendons pas à des capteurs avec beaucoup de mégapixels. En fait, Apple a décidé de se concentrer sur un capteur avec moins de mégapixels, mais avec des dimensions de pixel unique plus grandes. L’entreprise aurait également testé un capteur 64MP, mais ne l’a pas jugé à la hauteur. La présence d’un capteur LiDAR sur l’iPhone 12 Pro est aussi confirmé. Cela aidera à la vitesse de l’autofocus et à la détection du sujet dans des conditions de faible luminosité. Le capteur LiDAR sera également utilisé pour le mode portrait dans les photos, mais pas pour les vidéos, bien que le matériel le permette. Cependant, ce support peut venir avec une future mise à jour iOS.

L’EIS sera également amélioré afin d’obtenir de meilleures photos en mode nuit, un mode qui peut également être utilisé avec le téléobjectif. Ce dernier aura un zoom optique x3 et un zoom numérique entre x25 et x30.

Nous terminons avec la nouvelle couleur bleu marine, que la société teste dans différentes nuances. Apparemment, l’iPhone 12 Pro aura le même verre arrière dépoli que nous avons vu cette année.

Que pensez-vous de ces possibles nouveautés sur l’iPhone 12 Pro ? Partagez votre avis dans les commentaires.