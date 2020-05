Comme prévu, SEGA vient de relâcher son nouveau titre Sonic aux Jeux Olympiques (Tokyo 2020), compatible iOS et Android. Le jeu fait également ses premiers pas sur Nintendo Switch. Bien que les Jeux Olympiques ont été reportés à 2021 à cause du COVID-19, les fans du petit hérisson bleu vont pouvoir patienter grâce aux 15 épreuves olympiques sous forme de mini-jeux.

Parmi les disciplines proposées, il y a : 100 m, 400 m haies, Lancer du javelot, Tir à l’arc, Karaté, Plongeon, Tir, Escalade, Escrime, Trampoline, Lancer du marteau, Tennis de table, Saut en longueur, BMX et Badminton.

« Dr. Eggman a pris le contrôle de Tokyo ! Avec l’aide de ses amis, Sonic doit secourir la ville et les Jeux olympiques ! Participe à des épreuves olympiques, gagne des médailles et affronte des boss en explorant la ville avec Sonic et ses amis. »

SEGA promet des heures de rire er d’amusement, notamment en vous confrontant à vos amis et des joueurs du monde entier. Le jeu embarque également des épreuves spéciales « Extra » (EX) où le nouveau gameplay est annoncé comme trépidant !

Sonic aux Jeux Olympiques (Tokyo 2020) est disponible gratuitement sur l’App Store. Le titre dispose d’achats intégrés pour accéder à l’ensemble des épreuves.