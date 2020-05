Dans certains cas, il peut arriver que les AirPods Pro aient quelques soucis de grésillement ou bourdonnement. La qualité audio et l’annulation de nuit active peuvent également être concernées.

Pour répondre à ceux qui sont dans cette situation, Apple a publié deux nouvelles pages support sur son site. Les deux apportent quelques réponses ou du moins ce qu’il est possible de faire pour parer à ces problèmes.

Dans un premier temps, Apple vous invite à vérifier si vous disposez de la dernière version du logiciel sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac connecté. Ensuite, il est nécessaire de nettoyer vos AirPods Pro – plus précisément le maillage situé sur le dessus :

« Parfois, l’annulation active du bruit peut être affectée si des débris ou du cérumen s’accumulent dans la zone indiquée ci-dessous. »

Sur sa seconde page support, Apple parle de possibles interférences ou obstruction sans fil entre vous et votre appareil. Vérifiez si un autre appareil n’est pas la cause de votre problème. De plus, Apple vous propose de vérifier la qualité sonore dans d’autres applications, voire si le problème est toujours présent.

Si avec tous ces conseils, vous ne parvenez pas à corriger le problème, alors il vous suffit de contacter le SAV d’Apple. Nous vous avons expliqué cela très récemment dans ce post : AirPods Pro : grésillements et remplacement de l’écouteur par Apple.