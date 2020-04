Les AirPods Pro sont les premiers écouteurs intra-auriculaires sans fil d’Apple, lancés en octobre dernier. Nombreux sont ceux à avoir craqué pour remplacer les AirPods classiques. La qualité sonore est nettement meilleure, et c’est sans parler de l’annulation active du bruit qui est très appréciable (lire notre présentation).

Malheureusement, on a eu la mauvaise surprise de avoir flancher l’un des écouteurs. Des grésillements ont commencé à se fair entendre il y a quelques jours. Ni une ni deux, on a appelé le SAV d’Apple afin procéder à l’échange de l’écouteur défectueux. Le conseiller clientèle vous invite alors à nettoyer l’écouteur et l’embout, en plus d’un éventuel nouveau appairage. Nous avions déjà fait ces manipulations, mais sans succès. Le SAV a donc approuvé le remplacement de l’AirPod. Comment cela se passe réellement ? C’est le sujet de cet article.

Pour faire simple, et suite aux recommandations ci-dessus, Apple mettra en route la procédure de remplacement “gratuit” de l’AirPod. Bien sûr, l’écouteur ne doit doit pas avoir subi des dommages physiques (des chutes ou autres). Il est nécessaire que l’AirPod soit en bon état pour profiter d’un remplacement gratuit. Si vous n’êtes pas honnête, sachez que le prix sera de 99 €. Cette somme sera d’ailleurs demandée sous forme d’empreinte de carte bleue, au cas où. Elle n’est donc pas prélevée, sauf si Apple se rend compte que l’écouteur a subi des dommages physiques.

Pour le remplacement en lui-même, la procédure est très simple. Apple vous invite à retirer l’embout de votre AirPod, avant de le remettre au transporteur DHL qui amènera le même jour l’AirPod de remplacement. En général, DHL intervient sous 48/72h, jours ouvrés. Cela signifie que vous ne serez à aucun moment qu’avec un seul écouteur.

La bonne nouvelle est qu’Apple fournit, en plus de l’AirPod tout neuf, deux embouts de tailles différentes. Le tout est logé dans une petite boîte blanche à l’intérieure de laquelle Apple a collé une illustration pour procéder à un nouvel appairage. Cela permet de prendre en compte le nouvel AirPod.

Alors si vous êtes dans le même cas que nous, avec des grésillements, n’hésitez pas à contacter le SAV d’Apple. Précisons que nous avons demandé le remplacement de l’AirPod durant cette période de confinement. Cela n’a eu aucun impact sur le délai de remplacement.

Quand vous entendez les premiers grésillements, sachez qu’ils ne vont pas s’atténuer avec le temps, bien au contraire. Mieux vaut profiter d’un remplacement gratuit avant la fin de la garantie Apple.

Dites-nous dans les commentaires vous rencontrez ce problème ou si vous avez déjà remplacé l’AirPod.