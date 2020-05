Comme promis, le jeu Forza Street produit par Microsoft et Turn 10 est désormais disponible sur l’App Store.

Forza Street est un jeu de course conçu pour iPhone et iPad qui pourrait être parmi les meilleurs jamais vus sur l’App Store. Vous devrez concourir pour collecter des voitures légendaires, des Muscle Cars classiques aux voitures de sport modernes et aux Supercars rétro, transformant votre garage en une collection de trophées avec différents types de voitures. Tout cela, en essayant de gagner des courses individuelles.

Les contrôles ont évidemment été simplifiés. Vous devrez utiliser l’accélérateur, le frein et la synchronisation de boost appropriés. Les caméras d’action transmettent l’adrénaline de la course en présentant des graphiques très précis.

Microsoft rend hommage à tous les utilisateurs qui téléchargeront le jeu au cours du premier mois :

« Ce package comprend la rare Ford GT 2017, des crédits de jeu et de l’or dans votre centre de messages. Dans un jeu où la collecte et l’amélioration des voitures mèneront à la domination dans les rues, vous ne voudrez pas manquer l’occasion de débloquer cette supercar rare. »

La version mobile est beaucoup plus simplifiée et plus courte que l’homologue pour PC et Xbox. En effet, les courses durent une minute et le mode histoire a également été raccourci.

Forza Street sera disponible en titre freemium sur l’App Store.