Bonne nouvelle, il n’y a plus de MacBook avec clavier papillon vendu par Apple ! Au revoir les divers problèmes et touches qui ne fonctionnent pas. Avec le nouveau MacBook Pro 13 sorti hier, la gamme Apple n’inclut plus aucune machine avec l’ancien clavier.

Le nouveau clavier à ciseaux

Comme déjà vu avec le MacBook Pro 16″ et le MacBook Air 2020, la nouvelle variante 13 pouces peut compter sur le nouveau Magic Keyboard avec mécanisme de ciseaux redessiné et une distance de frappe de 1 mm, pour écrire de manière plus confortable et stable et avec fiabilité maximale. Ce clavier a également une touche physique “Esc” en plus de Touch Bar et Touch ID séparée, pour assurer une meilleure expérience de frappe.

Cela signifie qu’à partir d’aujourd’hui tous les ordinateurs portables vendus directement par Apple ont des claviers avec un mécanisme à ciseaux, ce qui garantit une fiabilité considérablement plus élevée que les anciens modèles.

La solution papillon adoptée par Apple depuis de nombreuses années a dû apporter plusieurs innovations, et sur le papier, les conditions étaient réunies. Malheureusement, les utilisateurs ont eu de nombreux problèmes, à tel point qu’Apple a dû activer plusieurs programmes de réparation gratuits.

L’histoire d’un échec

Le clavier papillon peut être considéré comme un exemple classique de la difficulté de la conception d’un produit. Ces touches nécessitaient moins d’espace qu’un mécanisme à ciseaux normal, permettant à Apple de créer des MacBook plus fins. De plus, le mécanisme était plus sensible aux pressions de touches décentralisées.

La conception du clavier papillon a fait ses débuts avec le MacBook 2015, avant de passer à la gamme MacBook Pro en 2016. Et les problèmes ont commencé à ce moment là. Les touches ont souvent cessé de fonctionner lorsque de la poussière ou d’autres saletés se sont coincées en-dessous. Comme indiqué par iFixit en 2018, « le défaut de base est que ces touches ultra-minces sont très sensibles aux particules. La poussière peut empêcher le capuchon de touche d’appuyer sur l’interrupteur et de désactiver le mécanisme de retour. »

Pour aggraver les choses, le mécanisme papillon est si délicat qu’il se casse souvent lorsque vous essayez de remplacer le capuchon de la touche. De plus, l’habitude d’Apple de coller des composants MacBook ensemble a amplifié le problème, comme le rapporte iFixit : « Le clavier lui-même ne peut pas être simplement remplacé. Vous devez également remplacer la batterie, le trackpad et les haut-parleurs collés au clavier en même temps. »

Apple a toujours dit que le problème concernait un nombre limité d’utilisateurs, mais en réalité les remplacements ont été nombreux dans le monde. En 2018, Apple a également dû activer un programme de réparation gratuit pour les modèles à partir de 2015.

Au fil du temps et jusqu’au MacBook Pro 16 de 2020, Apple a continué à utiliser le clavier papillon sur tous les MacBook Air et MacBook Pro, mais avec quelques petites modifications qui, cependant, n’ont pas résolu le problème.

Maintenant, ces tentatives infructueuses de réparer quelque chose d’irréparable sont terminées. Apple a finalement décidé d’adopter le clavier à ciseaux le plus fiable.

Évidemment, sur le marché sur des canaux autres que le site Apple, il existe encore de nombreux modèles de MacBook, MacBook Air et MacBook Pro avec clavier papillon, même si les dernières versions étaient plus fiables. À l’heure actuelle, les seuls ordinateurs portables Apple à monter un clavier à ciseaux sont le MacBook Pro 16 pouces de 2019, le MacBook Air 2020 et le MacBook Pro 13 de 2020. Tous les autres modèles précédents sont fournis avec un clavier papillon.