Selon le Leaker Jon Prosser, le nouveau MacBook Pro 13 pouces pourrait être officiellement annoncé par Apple aujourd’hui.

Rappelons que d’après les rumeurs, la nouvelle machine devrait embarquer un processeur Intel de 10e génération. Ce dernier serait gravé en 10 nm. Voici certaines des options attendues : i7-1068NG7 avec une fréquence de 2,3 GHz, 32 Go de RAM et un SSD de 4 To.

Ce nouveau MacBook Pro 13″ serait muni du tout nouveau clavier avec un mécanisme à ciseaux. Ce clavier a pour objectif d’éviter le blocage de touches causé par les saletés. Cela lui assurera également d’avoir à passer par le un échange au SAV d’Apple. Même gratuit, il est toujours embêtant d’avoir à faire ce genre de démarche.

Attendons de voir si ce nouveau MBP 13″ va réellement voir le jour dans la journée…

[MàJ] : Eh bien, il n’aura pas fallu attendre bien longtemps. Le nouveau MBP 13″ est bien là ! Son prix débute à 1 499 €, avec la configuration suivante :

Processeur Intel Core i5 quadricœur de 8ᵉ génération à 1,4 GHz

Turbo Boost jusqu’à 3,9 GHz

Intel Iris Plus Graphics 645

8 Go de mémoire LPDDR3 à 2 133 MHz

SSD de 256 Go¹

Écran Retina de 13 pouces avec affichage True Tone

Magic Keyboard

Touch Bar et Touch ID

Deux ports Thunderbolt 3

