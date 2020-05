Selon une nouvelle fuite, Apple testerait actuellement un nouveau MacBook Pro 13″ doté de 32 Go de RAM et d’un SSD de 4 To.

En février, l’utilisateur Twitter @rogame avait divulgué un rapport de test pour un MacBook Pro 13 2020 avec un processeur Intel i7-1068NG7 avec une fréquence de 2,3 GHz, 32 Go de RAM et un SSD de 2 To.

La comparaison de la référence avec l’actuel Macbook Pro 13 pouces haut de gamme d’Apple, publié en 2019, montre que le nouveau modèle 2020 pourrait voir ses performances processeur augmenter de 12% et de 29% pour le GPU. La génération actuelle de MacBook Pro utilise toujours des processeurs Intel de 8e génération, un tel saut est donc tout à fait souhaitable.

Maintenant, la même source a tweeté suggérant qu’Apple allait tester une nouvelle configuration avec un SSD de 4 To.

New config tested (2020 13″ Macbook Pro)

> i7-1068NG7 2.3GHz base 4.1GHz boost

> 32GB of RAM

> 4TB SSD https://t.co/XmLXiz5jFT — _rogame (@_rogame) April 29, 2020

La machine aurait la même configuration que dans le test de référence précédent, donc toujours avec la puce Intel Core i7 de 10e génération et 32 Go de RAM. Ce matériel devrait être disponible pour la variante la plus chère du prochain MacBook Pro 13, qui devrait cependant également être disponible dans d’autres configurations moins puissantes et aussi moins chères.

Il convient de noter que la source continue d’indiquer qu’il s’agit d’un nouveau modèle de 13 pouces. De fait, il semblerait que l’option de 14 pouces ait été abandonnée ou ne vienne que plus tard. Quoi qu’il en soit, le nouveau MacBook Pro devrait être dévoilé dans le courant de ce mois de mai.