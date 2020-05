Six mois après le lancement de The Morning Show, le showrunner de la série Kerry Ehrin a signé un nouvel accord pluriannuel avec Apple.

Kerry Ehrin était le showrunner responsable de The Morning Show, l’une des séries les plus réussies sur Apple TV+. À l’époque, Ehrin était toujours sous contrat avec Universal TV et travaillait sur des émissions telles que Friday Night Lights, Parenthood et Bates Motel. Chez Apple, elle a succédé à Jay Carson qui a quitté le projet pour quelques différences créatives.

Aujourd’hui, Ehrin a prolongé son accord avec Apple et continuera à développer des projets exclusifs pour Apple TV+. Actuellement, elle travaille sur la deuxième saison de The Morning Show.