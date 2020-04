Disponible depuis quelques jours, le nouvel iPhone SE 2020 est lui aussi passé entre les mains de Zack Nelson (JerryRigEverything).

Connue pour ses tests de résistance, la chaîne YouTube n’a pas manqué l’occasion de torturer le dernier né d’Apple.

Le test de résistance commence comme d’habitude avec le verre avant. Comme la résistance se situe dans la moyenne des smartphones haut de gamme, les premiers signes de rayure se montrent au niveau 6, avant d’être plus visibles au niveau 7.

Le test de feu montre comment l’écran peut résister aux contraintes de la flamme légère pendant 16 secondes. Les pixels commencent alors à s’éteindre dans la zone surchauffée, puis se rallument une fois qu’ils ont refroidi.

Le verre de la caméra arrière est également soumis à des tests de résistance, confirmant qu’il s’agit du même verre que celui utilisé à l’avant et non du verre saphir. Le cadre latéral et les boutons sont en aluminium, donc comme toujours avec ce matériau, ils sont sujets aux rayures.

Le test se termine par le test de flexion attendu. L’excellente résistance de l’appareil est confirmée. L’iPhone SE 2020 ne fléchit que légèrement malgré les fortes contraintes, sans se casser. Bref, on peut dire sans trop de problèmes que le nouvel iPhone SE 2020 est un appareil très résistant.

Vous trouverez ci-dessous le test d’endurance complet :