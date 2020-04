Vous ne l’attendiez pas, et pourtant, il est bien là ! L’iPhone SE 2020 est maintenant disponible à la vente.

Cet iPhone SE 2020 dispose d’un écran de 4,7 pouces, de la puce A13 (identique à celle des iPhone 11/Pro), d’un APN de 12 MP, d’une batterie de 1 821 mAh, de 3 Go de RAM et de Touch ID. Comme vous le savez, le design n’est pas sans rappeler celui de l’iPhone 8. Esthétiquement, les deux sont identiques, à la différence que le logo Apple au dos est placé au milieu sur le nouvel SE. C’est à l’intérieur que tout change. Ses performances sont nettement supérieures à celles de l’iPhone 8, et même proches des 11/Pro.

Alors si ce nouvel iPhone vous tente, sachez qu’il ne coûte que 489 € en 64 Go (539 € en 128 Go et 659 € en 256 Go). Vous le trouverez chez Apple, mais aussi chez plusieurs revendeurs et les opérateurs :

› Rakuten : dès 469 € + 23,45 € remboursés en superpoints

Chez Orange, l’iPhone SE 2020 est bien à 1 € avec le forfait 110Go (49,99 €/mois pendant 12 mois, puis 64,99 €/mois). Sinon, il est aussi à 489 € en mobile nu.

Chez Sosh en mobile nu, le prix est de 459 € (-30€), une offre valable du 17/04/2020 à 14h00 au 06/05/2020 à 23h59.

Chez SFR, il est proposé à 1 € avec un forfait 60 Go (30 €/mois pendant 12 mois, puis 45 €/mois pendant les 12 autres mois + 24 mensualités de 8 €. En mobile nu, il est à 469 €.

Chez Bouygues Telecom, l’iPhone SE 2020 64 Go est aussi proposé à 1 € avec le forfait 70 Go et 24 mensualités de 8 €. En mobile nu, il est à 459 €.