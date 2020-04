Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour l’environnement, la politique et les initiatives sociales, a pris la parole lors de l’événement “Earth Day Live” organisé pour le jour de la Terre 2020.

Le discours préenregistré de Lisa Jackson a été diffusé sur la chaîne officielle Earth Day Network Twitch et a commencé par une histoire racontant son histoire écologiste. Pendant la présidence d’Obama, Lisa Jackson était consultante en protection de l’environnement, mais sa passion a commencé lorsqu’elle était enfant.

« J’étais une fillette de 8 ans qui a vu ses voisins à la Nouvelle-Orléans lutter contre les maladies causées par les usines chimiques de notre région. J’étais une fille qui a écrit une lettre au président Nixon en 1970, suppliant de faire quelque chose pour protéger la santé des gens et l’environnement. Cette même année, nous avons célébré le Jour de la Terre pour la première fois aux États-Unis. Et à la fin des années 1970, l’EPA avait officiellement ouvert ses opérations. »

L’actuelle dirigeante d’Apple était à la tête de l’EPA (Environmental Protection Agency) de 2009 à 2013, puis a rejoint la firme de Cupertino pour diriger des initiatives environnementales. En 2015, Lisa Jackson a été promue au poste de vice-présidente.

Au cours de son discours, elle a également parlé de la pandémie du coronavirus qui affecte le monde entier :

« Nous vivons à une époque où la santé est toujours au top. Le COVID-19 nous a rappelé deux vérités essentielles : que l’humanité est mieux soutenue lorsque nous travaillons ensemble et que la science est notre meilleur outil pour relever les défis qui nous concernent. »

Jackson a souligné l’importance de la science en rappelant l’EPA Endangerment Finding on Greenhouse Gases lancé en 2009. Plus de 10 ans plus tard, le programme porte toujours ses fruits, ce qui, selon Jackson, représente une preuve irréfutable qu’il n’y a pas de temps à perdre pour lutter contre le changement climatique.

« La politique fait partie de la solution, l’innovation en est une autre. Et nous apportons la créativité et l’esprit innovant d’Apple pour lutter contre le changement climatique en gérant chacune de nos installations dans le monde avec de l’énergie 100% renouvelable et en aidant nos fournisseurs à faire de même. »

En 2018, Apple a officiellement annoncé la transition vers l’utilisation d’énergie 100% renouvelable dans ses opérations directes, ses bureaux et ses magasins de détail. Ces efforts se sont également étendus aux fabricants partenaires en Chine et dans d’autres parties du monde.

Jackson a également expliqué qu’Apple utilise de plus en plus de matériaux recyclés et renouvelables dans la production des produits. En 2017, la société s’est fixée l’objectif ambitieux de créer une chaîne d’approvisionnement en boucle fermée dans laquelle ses produits seront fabriqués à 100% à partir de matériaux recyclés. Le robot de démontage “Daisy” d’Apple, qui démonte les iPhone, même les composants les plus petits qui peuvent être traités ultérieurement pour l’extraction et le raffinage des minéraux, est une étape vers la réalisation de cet objectif.

En 2018, Apple a présenté le MacBook Air et le Mac mini avec des coques en aluminium 100% recyclé. De la même manière, l’emballage des produits de l’entreprise, généralement l’une des principales sources de déchets, est réalisé à 100% en fibre de bois renouvelable.

« Nous voyons plusieurs de nos collègues du secteur se manifester, mais nous savons tous qu’il reste encore beaucoup à faire. Nous avons encore besoin due ce genre d’action compatissante et urgente que nous avons constatée autour de la réponse au COVID-19 pour aider notre monde à évoluer vers une économie propre et verte. »

Earth Day Live a vu la participation de dizaines d’environnementalistes, de scientifiques, de dirigeants mondiaux et de célébrités, ainsi que des performances musicales et des films.