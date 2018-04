Voici Daisy, le nouveau robot Apple qui recycle les iPhone

Deux ans après avoir présenté Liam, le premier robot conçu spécifiquement pour démonter l’iPhone, Apple revient aujourd’hui pour lever le voile sur Daisy qui est l’évolution directe du premier modèle, encore plus efficace.

Comme expliqué par Apple, Daisy offre « le moyen le plus efficace de récupérer les matériaux les plus précieux utilisés dans un iPhone ». Le robot est capable de désassembler et de trier les différentes parties de 200 iPhones en l’espace d’une heure seulement.

 

La présentation de Daisy fait partie des célébrations du Jour de la Terre d’Apple. Le robot aide l’entreprise pour le programme de recyclage, qui permet aux clients de retourner de vieux appareils pour acheter un nouveau modèle ou recevoir des crédits à dépenser dans les Apple Store.

Le robot Daisy est basé sur les technologies déjà utilisées par Liam, mais avec des évolutions différentes qui le rendent encore plus efficace et plus rapide. Le robot est capable de démonter les parties de neuf versions d’iPhone et de trier les composants de haute qualité pour le recyclage. Grâce à Daisy, Apple pourra alors récupérer différents matériaux d’anciens iPhone pour pouvoir ensuite les réutiliser sur de nouveaux modèles.