Mark Gurman de Bloomberg a publié quelques déclarations sur la feuille de route des produits Apple pour 2020.

Les sources de Gurman sont généralement très fiables, comme le confirment les nombreux produits Apple annnoncés par le journaliste au fil des ans.

Mark Gurman confirme la plupart des rumeurs déjà connues. À l’automne, Apple présentera quatre iPhone de trois tailles différentes : un iPhone de 5,4 pouces, un iPhone de 6,7 pouces et deux iPhone de 6,1 pouces. L’un des modèles 6,1 pouces et l’iPhone 6,7 pouces seront les deux modèles haut de gamme, tandis que l’autre iPhone 6,1 pouces et l’iPhone 5,4 pouces auront un coût inférieur et seront les successeurs naturels de l’iPhone 11.

Selon Gurman, Apple n’ajoutera des caméras LiDAR qu’aux deux iPhone 12 haut de gamme‌, avec des fonctions similaires à celles de l’iPad Pro. En outre, cela n’exclut pas la possibilité que les écrans 120Hz Pro Motion ne soient présents que sur ces deux appareils. Apple utilise déjà cette technologie sur iPad Pro, mais sur les écrans LCD et non OLED.

En commun avec le dernier iPad Pro, il y aura également le design. L’iPhone 12 aura des bords carrés et en acier inoxydable, en ligne avec les iPad Pro de 2018/2020. L’écran sera également plat, tandis que l’encoche devrait être légèrement plus petite grâce au transfert de l’enceinte vers le cadre supérieur.

Quant aux autres nouveautés attendues pour 2020 et les mois suivants, voici la liste partagée par Gurman :

Une mise à jour de l’iMac, complétée par une refonte esthétique. Le lancement d’un iMac 23 pouces est très probable.

Nouveau MacBook Pro 14 pouces avec un design et une technologie similaires à ceux du MacBook Pro 16 pouces (bords plus fins, clavier à ciseaux)

Apple continue de travailler sur des processeurs ARM personnalisés qui pourraient faire leurs débuts en 2021 sur les premiers Mac

Pour sauver les ventes médiocres du HomePod, Apple travaille sur une version plus petite et moins chère, ainsi que des améliorations substantielles pour Siri

Nouvelle Apple TV plus tard cette année, mais pas de 8K

Mise à jour du MacBook Pro 16 pouces prévue pour octobre-novembre

Le chargeur de charge sans fil AirPower peut arriver à l’automne

Apple Watch Series 6 plus tard cette année avec prise en charge de la surveillance du sommeil

D’ici la fin de l’année, l’AirTag devrait également arriver, le dispositif de suivi conçu pour trouver tout objet connecté

Les casques supra-auriculaires d’Apple sont attendus à l’automne

La division de développement de véhicules Apple s’est toujours concentrée sur la technologie de conduite autonome et non sur la fabrication d’une voiture

La technologie Touch ID sous l’écran pourrait arriver sur l’iPhone, mais seulement en 2021

Gurman dément les rumeurs concernant un Xcode pour iPad

Apple continue de travailler sur ses propres lunettes AR ou casque AR

Il s’agit de la feuille de route officieuse des produits Apple de 2020, attendus dans les prochains mois. Qu’en pensez-vous ?