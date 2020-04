Le rêve de tous les développeurs est sur le point de se réaliser, du moins selon ce qui a été découvert par le leaker Jon Prosser. En effet, une version iPhone et iPad de Xcode serait en prévision.

Selon Prosser, avec iOS 14 et iPadOS 14, il sera possible d’installer et d’utiliser une version optimisée de Xcode pour développer des applications directement depuis l’iPhone et l’iPad.

Avec cet outil intégré sur iOS et iPadOS, Apple comblerait une lacune importante : l’iPhone et l’iPad sont capables de faire de nombreux travaux, mais ne travaillent pas sur le développement d’applications. Prosser croit savoir que Xcode fonctionne sur iOS 14 et iPadOS 14, apparemment sans trop de limitations par rapport à la version Mac.

Jusqu’à présent, Apple n’a jamais autorisé les utilisateurs d’iPhone et d’iPad à développer des applications directement sur ces appareils – évidemment si vous ne prenez pas en compte Swift Playgrounds, l’application iPad qui enseigne le développement de Swift et certaines fonctions.

Rendre le développement possible sur un iPhone ou un iPad, même s’il ne sera pas simple de développer sur un smartphone, signifie ne plus avoir à acheter un Mac pour commencer à créer des applications. Un iPad suffirait.